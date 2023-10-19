Лавров заявил, что отношения РФ и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень

Этому поспособствовала встреча лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, отметил глава МИД России

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Отношения России и КНДР после сентябрьской встречи лидеров двух стран вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи в правительственной резиденции Кымсусан.

"После проведения исторического саммита между президентом Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", - заявил глава МИД РФ.

Российский министр напомнил, что 75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования. "Мы всегда будем помнить тот неоценимый вклад, который товарищ Ким Ир Сен и затем товарищ Ким Чен Ир внесли в становление наших отношений", - подчеркнул Лавров

Со своей стороны министр иностранных дел КНДР отметила, что "частные встречи глав МИД двух стран, в ходе которых укрепляются товарищеские узы, служат доказательством, что корейско-российские двусторонние отношения, с давней историей дружбы, показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой".

Она добавила, что переговоры с Лавровым в Северной Корее "станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите" Владимира Путина и Ким Чен Ына.