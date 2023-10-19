Россия указала Латвии в ООН на цинизм ее запрета на вещание СМИ на русском языке

Советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский отметил, что русский язык является основным средством общения для 40% жителей республики

ООН, 19 октября. /ТАСС/. Решение Латвии о запрете вещания СМИ на русском языке совпало с Международным днем всеобщего доступа к информации. На это указал представитель РФ, советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский в ходе ответного слова на заседании Четвертого комитета 78-сессии Генеральной Ассамблеи ООН

"Показательно, что подобные действия предпринимаются в стране, где русский язык, один из официальных языков ООН, является основным средством общения для 40% населения. Как циничная насмешка над взятыми на себя Латвией обязательствами в области защиты прав человека выглядит то, что упомянутое решение принято в Международный день всеобщего доступа к информации", - сказал он.

Стржижовский отметил, что "в русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке". "Вот такие поборники свободы и мира пытаются здесь менторствовать и зазывают под свои знамена. К счастью, их воз и ныне там", - резюмировал он.

28 сентября Сейм Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке.