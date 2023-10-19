Посол РФ назвал эффективным взаимодействие России и Венесуэлы в ООН

Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что оба государства выступают за продвижение многополярного миропорядка

КАРАКАС, 19 октября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Венесуэла и Россия эффективно взаимодействуют в ООН и других международных организациях, поддерживают формирование многополярного мироустройства и соблюдение международного права, выступают против так называемого порядка, основанного на западных правилах. Об этом сообщил в среду посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в интервью корреспонденту ТАСС.

"Взаимодействие России и Венесуэлы в Организации Объединенных Наций и на международных площадках в полной мере соответствует отношениям стратегического партнерства и сотрудничества наших стран", - сказал он.

"Мы солидарны в продвижении многополярного миропорядка, сообща отстаиваем принципы и нормы международного права в условиях навязывания Западом так называемого порядка, основанного на правилах, а по сути однополярного мира, подчиненного гегемонистским устремлениям Вашингтона", - указал посол. Он подчеркнул, что "Венесуэла традиционно выступает в поддержку ключевых российских инициатив в ООН, последовательно отвергает политизацию ее специализированных учреждений и антироссийские акции". Российский дипломат сообщил о "плотном взаимодействии в рамках созданной по инициативе Венесуэлы Группы друзей в защиту Устава ООН".

"Россия и Венесуэла едины в неприятии неоколониальных практик Запада, экономического и финансового диктата развитых государств. Мы с удовольствием отмечаем стремление венесуэльских друзей созидать свое будущее в сотрудничестве с новыми прогрессивными центрами политико-экономического влияния", - заявил Мелик-Багдасаров.

"Естественно, это касается и желания боливарианского правительства подключиться к работе БРИКС. Мы будем их в этом поддерживать", - подчеркнул посол.