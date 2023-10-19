Лавров назвал высоким риск перерастания палестино-израильского конфликта в региональный

Глава МИД РФ также отметил, что попытки "все свалить на Иран" являются провокационными

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок, попытки все свалить на Иран Россия считает провокационными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен", - сказал Лавров журналистам.

"Попытки все свалить на Иран мы наблюдаем и считаем их достаточно провокационными. Иранское руководство, я считаю, занимает достаточно ответственную взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны", - сказал Лавров.