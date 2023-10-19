Лавров сообщил, что Россия и КНДР в ноябре обсудят поставки энергоносителей

Также на заседании поднимут вопрос сотрудничества в сфере геологоразведки, сообщил глава МИД РФ

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Межправительственная комиссия России и КНДР на заседании, которое запланировано в ноябре, будет обсуждать сотрудничество в сфере геологоразведки и планы поставок энергоносителей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я уже упомянул, что на следующий месяц планируется 10-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - заявил он на пресс-подходе в Пхеньяне.

"Там есть и геологоразведка, есть и планы поставок энергоносителей, других товаров, которые необходимы нашим друзьям из КНДР", - заявил Лавров, отвечая на вопрос о том, в каких сферах Москва и Пхеньян могут и будут реализовывать совместные проекты.

Министр уточнил, что на заседании будут рассмотрены все направления сотрудничества, которые обсуждались лидерами России и КНДР на космодроме Восточный.