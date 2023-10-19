19 октября, 04:43,
обновлено 19 октября, 04:48
Палестино-израильский конфликт

Лавров: РФ готова обсуждать инициативу Турции о странах-гарантах для Израиля и Палестины

Москва выступает за то, чтобы любые подходы основывались на балансе интересов сторон, отметил министр иностранных дел России

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Россия готова обсуждать и рассматривать инициативу Турции о создании системы стран-гарантов для сторон израильско-палестинского конфликта, Москва и Анкара находятся в контакте по этому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам в Пхеньяне.

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"Мы готовы обсуждать любые конструктивные предложения. Данная инициатива, которую я уже на днях услышал, явно продиктована стремлением добиться деэскалации, нормализовать обстановку. Что конкретно имеется в виду, мы хотели бы, конечно, услышать от наших турецких друзей, с которыми мы в контакте и по этому вопросу", - заявил Лавров.

"Выступаем за то, чтобы любые подходы основывались на балансе интересов сторон, а не навязывании чьих-то интересов за счет интересов других. Мне кажется, турецкая инициатива продиктована стремлением такой баланс обеспечить. Будем готовы сотрудничать, чтобы ее рассмотреть", - добавил министр.

Как заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, Анкара планирует предложить участникам Организации исламского сотрудничества рассмотреть идею участия в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем на основе системы стран-гарантов для каждой из сторон, которые должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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