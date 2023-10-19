Лавров: РФ, КНДР и КНР выступают за переговоры по Корейскому полуострову без условий

Активизация там военной активности США, Японии и Южной Кореи вызывает серьезную озабоченность, отметил глава МИД РФ

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Россия вместе с КНДР и Китаем выступает за налаживание регулярного переговорного процесса по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас, как и у наших северокорейских друзей, вызывает серьезную озабоченность активизация здесь военной активности США, Японии и Южной Кореи, линия Вашингтона на перенос сюда стратегической инфраструктуры, включая ядерные аспекты. Этой неконструктивной и опасной линии мы противопоставляем курс на обеспечение здесь деэскалации и недопустимости нагнетания напряженности", - сказал Лавров журналистам в Пхеньяне.

"Эту линию проводим совместно с Северной Кореей и Китаем, и стремимся конструктивно предлагать альтернативы нагнетанию напряженности. Мы выступаем за то, чтобы был налажен регулярный переговорный процесс по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий", - добавил Лавров.