Лавров сообщил, что Россия рассчитывает на деэскалацию в секторе Газа

Глава МИД напомнил, что решением могла бы стать резолюция СБ ООН

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Некоторые из них состоятся в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я исхожу из того, что продолжатся все равно консультации заинтересованных стран. Египет проявляет инициативы. Да и все мы хотим видеть деэскалацию в секторе Газа. В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать", - сказал он на пресс-подходе в Пхеньяне.

Министр подчеркнул, что реальным механизмом "могло бы стать решение СБ ООН с призывом ко всем сторонам остановить любые насильственные действия и обеспечить решение гуманитарных проблем с учетом той настоящей катастрофы, которая грозит сектору Газа и миллионам проживающих там людей".

"Но, к сожалению, эта резолюция не была принята. Хотя я не уверен, что, если бы прошла эта резолюция, что все бы так и произошло, что была бы объявлена пауза, что решались бы гуманитарные проблемы. Но и призыва не получилось", - добавил Лавров.