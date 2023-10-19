Министров исключили из состава правительства Омской области

В регионе считают, что эта реформа позволит усилить контроль за органами исполнительной власти

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области внесло поправки в устав региона, исключив из регионального правительства министров. Как отметил заместитель председателя правительства региона Олег Заремба, это позволит усилить контроль за деятельностью органов исполнительной власти, и даст возможность более оперативно принимать решения по значимым вопросам.

"Законопроектом предлагается формировать состав правительства Омской области из председателя правительства Омской области, первых заместителей председателя правительства Омской области, заместителей председателя правительства Омской области. Из состава правительства Омской области исключаются министры", - сказал Заремба. Закон принят 33 из 44 голосов.

Заремба уточнил, что заместители председателя правительства, которые одновременно являются министрами, останутся в составе правительства. "Формируя коллегиальный орган из заместителей председателя, которые курируют отдельные направления, мы уточняем конкретную ответственность конкретных лиц. При этом на престиже самих министров это никак не отражается, у них остается ровно тот же функционал, который был, сохраняются должности, ответственность", - рассказал он.

Председателем правительства Омской области является губернатор Виталий Хоценко. У него один первый заместитель и девять заместителей, из которых пять занимают должности министров. Таким образом, состав правительства сократится более чем в два раза, с 23 до 11 человек.