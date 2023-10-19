В Думу внесли проект обращения к ООН в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Госдума призовет парламентариев стран мира приложить усилия для организации гуманитарных коридоров на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам внес в палату парламента проект обращения к Организации Объединенных Наций (ООН) и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил журналистам глава комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Внесен проект обращения", - сказал он.

В проекте (имеется в распоряжении ТАСС) депутаты Госдумы обращаются к ООН и парламентам стран мира с призывом незамедлительно "принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта, предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке".

"Свидетельством масштабов разворачивающейся трагедии стала ракетная атака 17 октября 2023 года на больницу в Газе, в результате которой погибли сотни ни в чем не повинных мирных граждан, включая женщин и детей. Неоправданная жестокость и непропорциональное применение силы уже привели к гибели нескольких тысяч человек. Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем повлекли многотысячные антисемитские и исламофобские протесты по всему миру", - говорится в проекте.

Нарушение гуманитарного права

Депутаты Госдумы осуждают нарушение гуманитарного права сторонами конфликта на Ближнем Востоке, говорится в проекте обращения. "Решительно осуждаем любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права: использование запрещенных международными договорами боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по медицинским учреждениям, объектам энергетики и водоснабжения, принудительное переселение мирных жителей", - указано в документе.

Депутаты Госдумы отмечают, что лица, виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое наказание.

"Считаем безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе. Военные поставки и многомиллиардные финансовые средства, выделяемые администрацией [президента США Джо] Байдена Израилю, американские авианосцы в ближневосточных водах никак не способствуют деэскалации конфликта, не нацелены на прекращение гибели тысяч граждан Палестины, Израиля и других стран, оказавшихся в зоне боевых действий", - следует из проекта обращения.

В документе подчеркивается, что попытки замаскировать полный провал ближневосточной политики Вашингтона обречены. "Ответственность за невосполнимые многочисленные жертвы и массовые разрушения гражданской инфраструктуры лежит в том числе и на американских политиках, игнорирующих консенсусные решения Организации Объединенных Наций и насаждающих по всему миру "правила" урегулирования политических проблем с позиции силы", - говорится в документе.

Госдума призовет парламентариев стран мира приложить усилия для организации гуманитарных коридоров на Ближнем Востоке. "Депутаты Государственной думы призывают парламентариев стран мира приложить все возможные усилия для прекращения боевых действий в зоне конфликта, организации гуманитарных коридоров, оказания необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших", - указано в документе.

Ранее в пресс-службе Госдумы пояснили, что председатель палаты Вячеслав Володин поручил думскому комитету по международным делам подготовить обращение Госдумы к ООН с осуждением удара по больнице в Газе.