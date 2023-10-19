Дипломаты России не планируют эвакуироваться из Рамаллы

Пресс-секретарь представительства РФ при ПНА Алия Зарипова сообщила, что они находятся на Западном берегу реки Иордан

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты не планируют эвакуироваться из города Рамалла, находящегося на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

"Дипломаты находятся на Западном берегу реки Иордан, это другой район, речь об их эвакуации не идет", - сказала она, отвечая на вопрос о планах эвакуации российских дипломатов.

По словам пресс-секретаря, списки россиян на эвакуацию из сектора Газа остаются прежними. Ранее сообщалось, что число заявок превысило 550, граждан РФ из них около 400.

В МЧС России в четверг сообщили, что спецборт с грузом гуманитарной помощи для населения Газы вылетел из Подмосковья в Египет.