Володин призвал ООН привлечь к ответу Байдена из-за ближневосточного конфликта

Спикер Госдумы отметил, что этот вопрос необходимо поднимать во всех парламентах стран мира, "четко обозначая виновников этой трагедии"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо инициировать привлечение президента США Джо Байдена к ответственности за обострение конфликта на Ближнем Востоке.

"Трагедия, развернувшаяся на Ближнем Востоке, когда гибнут мирные граждане, старики, дети, женщины, имеет своего виновника. Мы об этом уже говорили, но сегодня это наша официальная позиция. Виновник в этом и выгодоприобретатель - Соединенные Штаты Америки. <…> Организации Объединенных Наций в этой ситуации надо инициировать привлечение к ответственности Байдена. Если только ООН покажет свое лицо и наконец-то займет позицию (а она у них сегодня отсутствует), тогда, возможно, конфликт прекратится", - отметил Володин на пленарном заседании Госдумы в ходе рассмотрения обращения палаты к ООН и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.

Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо поднимать во всех парламентах стран мира, "четко обозначая виновников этой трагедии". "Байден должен ответить. Либо они (США - прим. ТАСС) должны прекратить это, либо ООН должна привлекать его к ответственности как военного преступника, как человека, который стоит за разжиганием этого и других конфликтов", - добавил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что начиная с 1945 года 80% всех войн, которые были в мире, "происходили с непосредственным участием США". "Акции крупнейших военно-промышленных компаний США растут, они получают прибыли, заказы, совершенно очевидно, этот конфликт должен быть остановлен, иначе на нем будут греть руки Вашингтон и Брюссель", - отметил Володин.

Об обращении Госдумы

Госдума на пленарном заседании приняла обращение к ООН и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. В частности, депутаты призвали "незамедлительно принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта", предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке. Депутаты указали, что свидетельством масштабов разворачивающейся трагедии стала ракетная атака 17 октября 2023 года на больницу в Газе, в результате которой погибли сотни мирных граждан, включая женщин и детей.

Также Госдума решительно осудила любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права. Речь идет, в частности, об использовании запрещенных международными договорами боеприпасов, проведении ковровых бомбардировок, нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по медицинским учреждениям, объектам энергетики и водоснабжения, принудительном переселение мирных жителей. В обращении подчеркивается, что виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое наказание.