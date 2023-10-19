19 октября, 09:48,
обновлено 19 октября, 10:47

Володин призвал ООН привлечь к ответу Байдена из-за ближневосточного конфликта

Спикер Госдумы отметил, что этот вопрос необходимо поднимать во всех парламентах стран мира, "четко обозначая виновников этой трагедии"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо инициировать привлечение президента США Джо Байдена к ответственности за обострение конфликта на Ближнем Востоке.

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"Трагедия, развернувшаяся на Ближнем Востоке, когда гибнут мирные граждане, старики, дети, женщины, имеет своего виновника. Мы об этом уже говорили, но сегодня это наша официальная позиция. Виновник в этом и выгодоприобретатель - Соединенные Штаты Америки. <…> Организации Объединенных Наций в этой ситуации надо инициировать привлечение к ответственности Байдена. Если только ООН покажет свое лицо и наконец-то займет позицию (а она у них сегодня отсутствует), тогда, возможно, конфликт прекратится", - отметил Володин на пленарном заседании Госдумы в ходе рассмотрения обращения палаты к ООН и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.

Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо поднимать во всех парламентах стран мира, "четко обозначая виновников этой трагедии". "Байден должен ответить. Либо они (США - прим. ТАСС) должны прекратить это, либо ООН должна привлекать его к ответственности как военного преступника, как человека, который стоит за разжиганием этого и других конфликтов", - добавил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что начиная с 1945 года 80% всех войн, которые были в мире, "происходили с непосредственным участием США". "Акции крупнейших военно-промышленных компаний США растут, они получают прибыли, заказы, совершенно очевидно, этот конфликт должен быть остановлен, иначе на нем будут греть руки Вашингтон и Брюссель", - отметил Володин.

Об обращении Госдумы

Госдума на пленарном заседании приняла обращение к ООН и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. В частности, депутаты призвали "незамедлительно принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта", предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке. Депутаты указали, что свидетельством масштабов разворачивающейся трагедии стала ракетная атака 17 октября 2023 года на больницу в Газе, в результате которой погибли сотни мирных граждан, включая женщин и детей.

Также Госдума решительно осудила любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права. Речь идет, в частности, об использовании запрещенных международными договорами боеприпасов, проведении ковровых бомбардировок, нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по медицинским учреждениям, объектам энергетики и водоснабжения, принудительном переселение мирных жителей. В обращении подчеркивается, что виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое наказание. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссияБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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