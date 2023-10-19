РФ ратифицировала соглашение с Киргизией о русскоязычных школах

Каждая школа будет рассчитана на 1 224 ученика, в них смогут бесплатно обучаться дети граждан России и Киргизии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Киргизией об условиях строительства и порядке работы в республике девяти школ, обучение в которых будет вестись на русском языке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Бишкеке 29 марта 2023 года. Оно закрепляет условия и порядок строительства, создания и функционирования в Киргизии девяти русскоязычных школ. Обучение в них будет вестись по программам начального, основного и среднего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами РФ и Киргизии.

Каждая школа будет рассчитана на 1 224 ученика. В ней смогут бесплатно обучаться дети граждан России и Киргизии, проживающие на территории республики. Дети граждан других стран смогут учиться платно при наличии свободных мест.

Минпросвещения РФ будет назначать руководителей школ из числа россиян по согласованию с киргизскими коллегами. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и педагогов будет проводиться в соответствии с законодательством обеих стран.

Бюджетные расходы

Документ предусматривает, что Россия предоставляет средства школам, в том числе на оплату труда и повышение квалификации руководителей и педагогов школ, на зарплаты инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и других работников, а также на обеспечение школ учебной литературой. Кроме того, российская сторона будет нести расходы, связанные с осуществлением текущего и капитального ремонта школ, благоустройством земельных участков, переданных учебным заведениям в бессрочное пользование, проживанием в Киргизии педагогов из России, бесплатным горячим питанием для учеников младших классов и так далее.

Сроки соглашения

Как указано в соглашении, школы будут вводиться в эксплуатацию поэтапно - по три образовательных учреждения ежегодно начиная с сентября 2026 года. Ориентировочный объем финансирования строительства школ с 2023 по 2027 год составит более $394 млн.

Соглашение временно применяется по истечении 30 дней с даты подписания и вступает в силу после получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур. Оно заключается сроком на 15 лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода не уведомит письменно о своем намерении прекратить его действие.