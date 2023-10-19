Путин поручил расширить применение концессионных подходов в сфере спорта

Глава государства указал на то, что есть потенциал и в части повышения эффективности использования целевых отчислений на спорт от букмекерской деятельности, от лотерей

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Государственно-частное партнерство в спортивной сфере нужно расширять, концессионные подходы при строительстве спортивных объектов следует применять более активно, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Прошу правительство продумать дополнительные меры применения в спорте концессионных подходов, расширения государственно-частного партнерства. Прежде всего - при создании и эксплуатации объектов спорта, в том числе некапитальных", - сказал президент.

Он указал на то, что есть потенциал и в части повышения эффективности использования целевых отчислений на спорт от букмекерской деятельности, от лотерей. Эти средства, как уточнил Путин, направляются на развитие детско-юношеского, массового и профессионального спорта. "Каждый рубль здесь, безусловно, должен быть истрачен рационально", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что надо "посмотреть на использование отчислений от лотерей". "Пожалуйста, давайте это обсудим", - предложил Путин.