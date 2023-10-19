Дума обратится к ГА ООН с призывом побудить США прекратить блокаду Кубы

В проекте постановления подчеркивается, что санкции США в отношении Кубы носят экстерриториальный характер

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение палаты проект постановления об обращении к Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба со стороны США. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Как указывается в проекте, Госдума обращается к участникам 78-й сессии Генассамблеи ООН, а также к парламентам стран - членов организации и международным парламентским организациям "с призывом к немедленному и полному прекращению экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба, организованной руководством Соединенных Штатов Америки и ставшей способом многопланового давления на кубинский народ". В проекте обращения предлагается также осудить незаконную экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США, "выработать и реализовать практические меры с целью побудить Вашингтон положить конец многолетней блокаде Кубы, прекратить давление на кубинский народ, гарантировать уважение общепризнанных принципов и норм международного права".

Депутаты отмечают, что Госдума выражает решительный протест против грубого нарушения США основополагающих принципов международного права, "которое проявляется в систематических попытках запугивания Республики Куба, многочисленных антигуманных действиях по лишению ее народа необходимых для достойной жизни материальных средств". Так, указывается в документе, сегодня из-за организованной США экономической, торговой и финансовой блокады на Кубе сложилась сложная экономическая и гуманитарная обстановка. "Незаконные действия американских властей в отношении народа Республики Куба негативно отражаются на его благополучии, ставят под угрозу право на достойное существование миллионов кубинцев, наносят ущерб их здоровью, доставляют моральные и физические страдания, ограничивают в возможности получать жизненно необходимую медицинскую помощь", - отмечают депутаты.

В документе также подчеркивается, что санкции США в отношении Кубы носят экстерриториальный характер и "прямо препятствуют выстраиванию равноправных и взаимовыгодных отношений с Кубой целому ряду государств и международных организаций". При этом, указывают депутаты, народ Кубы продемонстрировал готовность "уверенно следовать по пути защиты национальной независимости", что делает блокаду бессмысленной и "обрекает ее на неизбежный провал". "Политика односторонних санкций продемонстрировала свою полную неэффективность. Практика их применения доказала неспособность сдержать стремление народов к свободе и независимости. Такая политика лишь продлевает и множит моральные и физические страдания людей, создавая при этом прецеденты недопустимого давления и шантажа", - подчеркивают депутаты.