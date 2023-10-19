Денонсация конвенции о защите нацменьшинств

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Решение было продиктовано тем, что резолюция ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения договора. Помимо этого, РФ также лишилась возможности отслеживать случаи нарушения прав соответствующих категорий граждан, в том числе русскоязычного населения за рубежом.

Запрет УПЦ на Украине

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В УПЦ заявили, что документ нуждается в доработке, поскольку нарушает право на свободу вероисповедания и содержит существенные недостатки юридической техники, а также не соответствует Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины.

Ограничение экспорта из Казахстана

Казахстан перестал поставлять России 106 наименований товаров в связи с западными санкциями. Это продукция военного назначения. В частности, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы, заявил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев.

Обращение Госдумы к ООН

Дeпутаты Государственной думы обрaтились к Организации Объединенных Наций, пaрламентам стран мира с призывoм принять меры для останoвки кровопролития и эскалации насилия в отнoшении мирных граждан в ходе палестинo-израильского конфликта. Чиновники осудили использование запрещенных боеприпасов, проведение ковровых бомбардировок, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, принудительное переселение мирных жителей. В обращении пoдчеркивается, что виновные в совершении военных прeступлений должны быть привлeчены к ответственности и понести самое суровое наказание.

Убийство сына и тещи Стаса Намина

Старший сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Новиков (Микоян) признался в убийстве брата Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. В ходе допроса он заявил, что мотивом преступления стал давний семейный конфликт. В пресс-службе Центра Стаса Намина сообщили, что Новиков "был судим, склонен к азартным играм и наркотикам". Кроме того, он не был усыновлен музыкантом, самовольно взяв его фамилию.