И.о. постпреда РФ заявил о начале обкатки ЕС многоступенчатой евроинтеграции

По словам Кирилла Логвинова, она подразумевает поэтапное втягивание в сообщество государств, которые не готовы к приему в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Брюссель начал практическую обкатку новой модели многоступенчатой евроинтеграции, основанную на идее "Европы разных скоростей", подразумевающую поэтапное втягивание в сообщество государств, которые не готовы к приему в Евросоюз. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии ТАСС и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Внешним кругом этой системы должно стать созданное в 2022 году Европейское политическое сообщество (ЕПС), которое призвано полностью отрезать страны Европы от России и Белоруссии и обеспечить передачу части их суверенных полномочий Брюсселю.

От борьбы с Россией

"Евросоюз задолго до специальной военной операции России пытался подмять под себя различные форматы взаимодействия на европейском континенте. Тем более что в традиционном понимании Брюсселя Евросоюз и Европа - это одно и то же, "еэсовский" и "европейский" для них синонимы. Одновременно тектонические изменения затронули международные отношения в целом и общеевропейскую архитектуру в частности, включавшую в себя, среди прочего, Совет Европы, целый ряд региональных организаций, Совет Россия - НАТО, ОБСЕ. После начала СВО повестка дня данных форматов начала чрезмерно политизироваться и украинизироваться. Это парализовало работу большинства форумов, в каких-то сделало наше участие невозможным", - сказал российский дипломат.

"На таком непростом, токсичном фоне появляется Европолитсообщество с замахом на превращение его - пусть не сразу, а со временем - в общеевропейскую политическую структуру. И главный для западников "плюс" - все страны этой "Европы" будут отрезаны от России и Белоруссии. Вероятно, именно такую "архитектуру" имела в виду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 5 октября 2023 года на третьем саммите ЕПС в Гранаде", - продолжил он.

К перехвату суверенитета

"Период становления Европолитсообщества совпал с начавшимися внутриеэсовскими дискуссиями о расширении блока при одновременном его реформировании. В данном контексте, если исходить из подготовленного в сентябре 2023 года аналитического доклада о будущем ЕС (разработан по инициативе Франции и Германии - прим. ТАСС), ЕПС уготовлена функция "внешнего круга" - контура для политического сотрудничества без обязательного соблюдения законодательства ЕС и доступа к единому рынку. Тем самым это сообщество призвано стать своего рода площадкой для обкатки Евросоюзом модели отношений со странами, находящимися на разных ступенях вступительного процесса, но объединенных стремлением пополнить, как здесь это любят называть, "европейскую семью", на деле - готовностью отдать часть собственного национального суверенитета Брюсселю", - заявил глава миссии России при ЕС.

"На данный момент ЕПС как формат никак не институционализирован, а участвующие в нем государства не связаны никакими формальными обязательствами. Однако все это исключительно вопрос времени. Продвигаемые еэсовцами идеи подмены существующих общеевропейских форматов взаимодействия новыми конструкциями без участия России противоречат принципу неделимой, равной безопасности, а значит, подрывают стабильность и безопасность в регионе", - заключил российский дипломат.

ЕПС в динамике

ЕПС было создано в 2022 году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Первый учредительный саммит Европейского политического сообщества состоялся в октябре 2022 года в Праге. Объявляя о создании этого проекта, глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что это будет "форум для стратегической дискуссии о будущем в Европе", особенно подчеркнув, что в сообщество никогда не будут приглашены Россия и Белоруссия. Эта структура включает 27 стран ЕС и 20 государств-партнеров и кандидатов, в том числе пять из шести стран - членов провалившейся программы Европейского политического соседства: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия и Украина. В нее также включены Турция и государства Балкан, в том числе самопровозглашенное Косово.

В последнем саммите ЕПС в Гранаде Турция и Азербайджан участвовать отказались из-за разногласий по поводу переговорного формата между Арменией и Азербайджаном, который пытается создать Брюссель.