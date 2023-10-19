Грызлов: Москва и Минск задают стандарты в эпоху трансформации миропорядка

По словам посла России в Белоруссии, подход Москвы и Минска к выстраиванию сотрудничества с другими странами и структурами созвучен принципам, на которых базируется проект "Один пояс - один путь"

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Москва и Минск задают новые стандарты в создании логистических маршрутов и наращивании экспорта в рамках выстраивания экономических коридоров большой Евразии. Об этом говорится в комментарии посла России в Белоруссии Бориса Грызлова по итогам форума "Один пояс - один путь".

"Суть выдвинутой в 2013 году инициативы наших китайских партнеров - в выстраивании экономических коридоров, которые будут охватывать огромное пространство от Юго-Восточной Азии до Европы. Эти планы отвечают духу времени и удачно вписываются в объективные процессы, происходящие на фоне трансформации глобального миропорядка - развития многополярности, децентрализация, смещение экономического потенциала на Восток и Юг", - сказал Грызлов.

По его словам, подход России и Белоруссии к выстраиванию сотрудничества с другими странами и структурами "созвучен принципам, на которых базируется проект "Один пояс - один путь". "Естественным образом формируется большое Евразийское партнерство, открытое для участия всех заинтересованных сторон - эту концепцию в 2015 году сформулировал президент России Владимир Путин. Для Москвы и Минска сегодня открываются большие перспективы, в том числе в решении актуальных задач - от выстраивания новых логистических маршрутов и наращивания экспорта до выхода на новые рынки. Важно, что мы не просто активно участвуем в этих процессах, а задаем новые стандарты", - подчеркнул посол.

Грызлов добавил, что прогресс, которого Москва и Минск достигли в союзном строительстве, делает возможной успешную и легкую "стыковку" проекта с другими евразийскими инициативами. "Параллельно продолжается сопряжение интеграционных процессов разной скорости и глубины по всей Евразии в рамках ЕАЭС, ШОС и других форматов, в том числе не предполагающих четкой институализации, таких как "Один пояс - один путь", - добавил он.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году лидером КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.