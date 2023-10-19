Главу астраханского Минтранса освободили от должности из-за недоработок по нацпроекту

Губернатор Игорь Бабушкин предложил Сергею Иващенко подыскать другое место работы

АСТРАХАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании правительства в четверг предложил министру транспорта и дорожной инфраструктуры региона Сергею Иващенко подыскать другое место работы, отправив его в отставку. Исполнение нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" не превышает 30%, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Астраханский губернатор Игорь Бабушкин на заседании правительства отправил в отставку регионального министра транспорта и дорожной инфраструктуры Сергея Иващенко, предложив ему подыскать другое место работы. В первую очередь это связано с низким уровнем управления проектной деятельностью", - говорится в сообщении.

По словам Бабушкина, исполнение по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и по областному дорожному фонду не превышает 30%, что неприемлемо для октября. Губернатор взял отрасль под личный контроль, поручив за оставшиеся до конца года два месяца провести максимальный объем запланированных работ.

"Профильное министерство оказалось заложником недобросовестных подрядчиков, которые, демпингуя, не пускают на региональные конкурсы серьезные компании, а сами не способны работать в соответствии с современными стандартами. Я поручил передать в органы все имеющиеся материалы", - приводятся пресс-службой слова Бабушкина в сообщении.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.