МИД РФ сообщил о планах координировать с КНР усилия из-за конфликта на Ближнем Востоке

Замглавы российского ведомства Михаил Богданов и спецпосланник Китая Чжай Цзюнь выразили общее мнение о недопущении разрастания палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Москва и Пекин намерены плотно координировать усилия в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом заявили в российском дипведомстве по итогам встречи в Дохе спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова со специальным посланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.

"Подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Пекина на плотную координацию усилий в интересах политического урегулирования этого [палестино-израильского] и других кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в рамках СБ ООН и на других международных площадках, включая БРИКС и ШОС", - информировали в МИД РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что сторонами было выражено общее мнение "в пользу скорейшего прекращения боевых действий, недопущения разрастания конфликта, решения неотложных гуманитарных вопросов, в том числе оказания срочной помощи пострадавшему населению и освобождения заложников".

"В ходе беседы был проведен доверительный обмен мнениями по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с упором на беспрецедентное обострение обстановки в секторе Газа и вокруг него", - уточнили в российском дипведомстве.