Актер "9 роты" Фидаров стал министром культуры Северной Осетии

С 2014 года мужчина находился в Донбассе, он является участником спецоперации

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 октября. /ТАСС/. Участник спецоперации, актер, исполнитель одной из ролей в фильме "9 рота" Сослан Фидаров стал министром культуры Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Сослан Фидаров назначен на должность министра культуры Республики Северная Осетия - Алания. Соответствующий указ подписал глава РСО - Алания Сергей Меняйло", - говорится в сообщении.

Фидаров известен по роли с прозвищем Пиночет в фильме Федора Бондарчука "9 рота". Также сыграл несколько ролей в постановках Североосетинского русского академического драмтеатра имени Евгения Вахтангова и в московском театре "Мастер".

С 2014 года находился в Донбассе, является участником спецоперации.