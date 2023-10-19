Россия продолжит настаивать на переносе штаб-квартиры БДИПЧ ОБСЕ из Польши

По словам российского дипломата Александра Волгарева, этот вопрос был поставлен из-за "обострившейся в республике проблемы русофобии и физических нападений на российских дипломатов"

ВЕНА, 19 октября. /ТАСС/. Россия продолжит настаивать на переносе штаб-квартиры Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ из Варшавы на территорию другой страны из-за неконструктивного курса польских властей. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев на заседании ее постоянного совета.

"Польша не прошла проверку на прочность ни по одному из параметров. Руководство страны не может абстрагироваться от своих исторических комплексов и зашоренности - очевидно, что в этих условиях она не может добросовестно выполнять возложенные на нее функции "хозяйки" гуманитарных мероприятий ОБСЕ, а также быть местом дислокации штаб-квартиры БДИПЧ. В этой связи Россия продолжит настаивать на их переносе за пределы Польши в другую нейтральную страну", - подчеркнул Волгарев.

По словам российского дипломата, вопрос о необходимости переноса гуманитарных мероприятий ОБСЕ и штаб-квартиры БДИПЧ за пределы Польши был поставлен из-за "обострившейся в республике проблемы русофобии и физических нападений на российских дипломатов".

В 2022 году польские власти отказали в регистрации представителям российских неправительственных организаций на второе Дополнительное совещание в области человеческого измерения в Варшаве.