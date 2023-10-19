В МИД РФ назвали чудовищными последствия вето США на резолюцию по Палестине и Израилю

В ведомстве считают, что удара по больнице в Газе можно было бы избежать, если бы СБ ООН принял резолюцию России

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Последствия вето США на бразильский проект резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту будут чудовищными. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"СБ ООН, главный международный орган по поддержанию глобальных мира и безопасности, вновь из-за позиции одной страны - США - не смог направить столь востребованный и срочный сигнал в пользу прекращения кровопролития и принятия неотложных гуманитарных мер. В условиях набирающей обороты конфронтации, рискующей выйти за границы ближневосточного региона и приобрести конфессиональное измерение, последствия такого шага чудовищны", - говорится в сообщении.

"Если бы СБ ООН принял 16 октября российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, то, возможно, трагического ракетного удара по больничному комплексу "Аль-Ахли", жертвами которого стали, по поступающей информации, свыше 800 палестинцев, можно было бы избежать, - отметили в министерстве. - Каждый день промедления означает не только стремительный рост числа погибших и раненых, но и продолжение страданий гражданских лиц, ставших пленниками заблокированного анклава и в целом заложниками многолетней неурегулированности палестино-израильского конфликта".