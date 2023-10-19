В прифронтовой Новой Каховке сменился мэр

Новым главой городской администрации стал Виталий Гура

ГЕНИЧЕСК, 19 октября. /ТАСС/. Новым главой администрации Новой Каховки в Херсонской области вместо Владимира Леонтьева в четверг стал Виталий Гура, прежде занимавший должность замглавы военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа. Об этом сообщила в Telegram-канале администрация округа.

Возглавлявший администрацию Леонтьев, который после сентябрьских выборов был избран председателем совета депутатов Новокаховского городского округа, 10 октября сообщил ТАСС, что у округа появится новый глава.

"Сегодня, 19 октября 2023 года, депутаты Новокаховского городского совета во время сессии проголосовали за кандидатуру Виталия Гуры на должность главы округа. Присутствовавший на сессии первый заместитель губернатора Херсонской области Игорь Чагаев от имени губернатора Владимира Сальдо прочитал приветственную телеграмму", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Гура принял присягу и поблагодарил всех присутствующих за поддержку.

С 2022 года на жизнь Гуры, по официальным сообщениям, дважды покушалась украинская сторона. Первое заявление о гибели чиновника, сделанное в конце лета 2022 года, оказалось инсценировкой российских спецслужб, которая помогла выявить и задержать заказчиков диверсий и их агентов. Весной 2023 года Гура был ранен в результате взрыва самодельного устройства у входа в кафе в Новой Каховке.

В российских регионах в рамках единого дня голосования с 8 по 10 сентября прошли выборы. В Херсонской области состоялись первые выборы областной думы и в местные советы депутатов. Ранее были назначены мэры четырех округов: Георгий Журавко, возглавлявший ранее Алёшкинскую военно-гражданскую администрацию, утвержден главой Алёшкинского муниципального округа, Голопристанский округ возглавил Виталий Титаренко, Чаплынский - Лилия Пуляева и Каланчакский - Петр Мустиянович. В течение недели в Херсонской области будут избраны главы восьми других муниципальных округов.