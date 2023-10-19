Лавров сообщил о готовности Путина выполнить все договоренности с Ким Чен Ыном

По словам главы МИД РФ, работа на этом направлении уже началась

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность выполнить все, о чем договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, работа на этом направлении уже началась. Соответствующее заверение главы российского государства передал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Ким Чен Ыном.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились. Соответствующая работа уже началась", - указал российский министр.

Он подчеркнул, что в ноябре в Пхеньяне планируется 10-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "В рамках подготовки к нему сопредседатели комиссий со стороны России и КНДР в конце сентября провели специальную встречу в Москве, где наметили конкретные шаги по продвижению к целям, которые поставили вы и президент России Путин", - продолжил Лавров.

Глава дипведомства также отметил, что с коллегой из КНДР Цой Сон Хи провел "подробные, конкретные переговоры по всем вопросам двустороннего взаимодействия" в развитие договоренностей с президентом России Путиным и по вопросам региональной и международной повестки дня. "Буду рад доложить вам о наших результатах", - резюмировал он.