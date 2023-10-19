Захарова сообщила о подготовке Украины к покушению на военкора "Известий" Трушнина

По словам официального представителя МИД РФ, участников покушения арестовали

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Киев через мессенджеры рекрутировал граждан России, чтобы они физически устранили военного корреспондента издания "Известия" Валентина Трушнина, участники покушения арестованы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Киевский режим продолжает осуществлять в отношении российских журналистов и военкоров акции устрашения с угрозами физической расправы. Очередной мишенью спецслужбы режима Зеленского определили военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина", - указала она. Захарова пояснила, что украинские силовики рекрутировали россиян за обещания денежных вознаграждений. "Преступников задержали по горячим следам", - уточнила она.

"Согласно признаниям арестованных, итогом оказываемого на военкора давления должна была стать расправа над журналистом, то есть его физическое устранение", - отметила дипломат.