МИД РФ заявил о попытках передать МУС функции поиска преступников в информационной сфере

По данным ведомства, равноправное международное сотрудничество при этом не подразумевается

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. США с помощью Международного уголовного суда (МУС) в будущем хочет назначать ответственных, по их мнению, за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом говорится в статье заместителя главы делегации РФ на переговорах в спецкомитете по разработке Конвенции ООН о противодействии использования ИКТ в преступных целях, начальника отдела департамента международной информационной безопасности МИД Эрнеста Чернухина в журнале "Международная жизнь".

"Другой важной причиной резкого неприятия нового договора ООН является тот факт, что ооновский процесс не вписывается в насаждаемую США парадигму о порядке, основанном на правилах, - отметил дипломат. - Равноправное международное сотрудничество при этом не подразумевается. Основная роль в будущем поиске ИКТ-преступников возлагается на Международный уголовный суд, который и рассматривается Западом в качестве еще одной альтернативы конвенции ООН по противодействию использования ИКТ в преступных целях".

По его словам, "наделяя МУС широкими полномочиями в плане проведения ИКТ-расследований и создании атрибутивного механизма, Вашингтон с его помощью планирует выносить вердикты и назначать ответственных". "Именно поэтому Запад старается "вывести за скобки" будущего договора ООН широкую криминализацию, предполагая, что все эти "сложные" деяния, включая и ИКТ-терроризм будут рассматриваться не в ООН, а в подконтрольном США МУС, - обратил внимание представитель МИД РФ. - Обязанности же по поиску следов и предоставлению доказательств будут возложены на американские IT-гиганты".

Кроме того, в обход механизмов взаимного правового сотрудничества государств "будет вестись охота на граждан любых государств, подозреваемых в совершении преступлений в информационном пространстве". "Таким образом, будет осуществляться подмена механизмов международного сотрудничества ООН в принятии решений", - указал он.

"Исходя из этого можно сделать вывод, что альтернативы будущей всеобъемлющей конвенции под эгидой ООН нет, - сказал дипломат. - Россия со своей стороны будет и дальше оказывать техническое содействие нуждающимся странам на основе принципа защиты государственного суверенитета, развенчивать любые проявления неоколониальных практик в глобальном информационном пространстве".