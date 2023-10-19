В Чувашии усилили контроль за реализацией программ после дела против Пулатова

Бывший сити-менеджер подозревается в превышении должностных полномочий и участии в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность

ТАСС, 19 октября. Власти Чувашии усилили внутриведомственный и антикоррупционный контроль за реализацией федеральных и региональных программ после возбуждения уголовного дела в отношении сити-менеджера Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".

"Начали работу по организации более тщательного контроля за реализацией федеральных и региональных программ, в том числе усилили внутриведомственный и антикоррупционный контроль, чтобы выявлять возможные нарушения на ранней стадии и вести соответствующую профилактику", - отметил Николаев, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении главы администрации Новочебоксарска.

Новочебоксарское городское собрание депутатов в четверг единогласно проголосовало за создание комиссии по устранению нарушений антикоррупционного законодательства в связи уголовным делом в отношении сити-менеджера Дмитрия Пулатова. Данный вопрос был рассмотрен после поступившего представления прокуратуры Чувашии об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе об увольнении находящегося под домашним арестом Пулатова. Кроме того, в депутатский корпус поступило письмо от главы Чувашии Олега Николаева с предложением о досрочном расторжении контракта с сити-менеджером в связи утратой доверия.

Проверкой соблюдения Пулатовым требований закона о противодействии коррупции, а также сведений, поступивших от правоохранительных органов, займется комиссия, итогом работы которой станет доклад с рекомендациями в адрес депутатского корпуса по принятию необходимых мер, в том числе кадровых решений. За ее создание единогласно проголосовало Новочебоксарское городское собрание депутатов. В ходе заседания парламентарии также единогласно поддержали назначение заместителя главы администрации Новочебоксарска по экономике и финансам Максима Семенова временно исполняющим обязанности сити-менеджера города.

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Москве 19-20 октября. Организатором форума является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Уголовное дело

Пулатов возглавлял администрацию Новочебоксарска с августа 2021 года. С 15 октября он находится под домашним арестом. Следственное управление СК РФ по Чувашии подозревает его в превышении должностных полномочий и участии в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность.

По версии правоохранителей, фигурант уголовного дела с августа 2021 года по октябрь 2023 года предоставлял необоснованные преимущества одной из строительных компаний, поручая заключать с ней муниципальные контракты и проявлять лояльность при соблюдении сроков работ, порядка их авансирования. Следствие считает, что общая сумма заключенных контрактов с данной компанией превысила 200 млн рублей, а Пулатов получил в личное пользование автомобиль бизнес-класса Genesis GV80.