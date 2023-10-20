Путин посетил штаб ВС России в Ростове-на-Дону

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту о положении дел в ходе СВО

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, где ему доложили о ходе специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Возвращаясь из Перми, президент [РФ Владимир] Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ", - сказал он.

О положении дел в ходе СВО президенту доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны", - добавил Песков.

Как видно на опубликованных кадрах, Путин прилетел в Ростов-на-Дону уже затемно. Его мероприятия в Перми окончились ближе к 18:00 мск. Из самолета он пересел в машину, на которой и добрался до штаба.

На месте главу государства встретил Герасимов. "Товарищ верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", - доложил он сразу по прибытии президента. Путин же поздоровался и поприветствовал его рукопожатием. После чего они с Герасимовым поднялись в кабинет, где президент выслушал доклад. Его содержание не раскрывается.

Выходя из штаба и на прощание пожимая руку Герасимову, Путин попросил передать привет бойцам. "Всем командирам привет передавайте", - обратился он к начальнику Генштаба. "Обязательно", - заверил в ответ Герасимов.

"Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны", - добавил Песков.

Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону. Так, он проводил здесь совещание и заслушивал доклады военных 19 августа. Президент приезжал в штаб и в середине марта - тогда же, когда впервые посещал Мариуполь. Путин также приезжал в штаб 31 декабря 2022 года и отсюда выступал с новогодним обращением к гражданам.

19 октября Путин посетил международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Перми. Также глава государства провел в Предуралье заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, встретился с губернатором региона Дмитрием Махониным.