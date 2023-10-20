Посол РФ сообщил, что Россия и Венесуэла активно расширяют взаимовыгодное сотрудничество

Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что пять совместных российско-венесуэльских нефтедобывающих предприятий "наращивают производство и перевыполнили план 2023 года более чем на треть"

КАРАКАС, 20 октября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Россия и Венесуэла активно развивают взаимовыгодное сотрудничество в нефтедобывающей, банковской, торгово-экономической, сельскохозяйственной отраслях, в области образования, туризма и спорта. Об этом сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в интервью корреспонденту ТАСС.

Дальнему расширению российско-венесуэльского стратегического партнерства послужили состоявшиеся в последние три недели визиты в Москву председателя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригеса, который принял участие в Международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка", исполнительного вице-президента республики Делси Родригес, участвовавшей в работе российской энергетической недели, председателя венесуэльской части российско-венесуэльской Межправительственной комиссии высокого уровня министра нефти Рафаэля Тельечеа, возглавлявшего венесуэльскую делегацию на переговорах ХХУ11 заседания комиссии в Москве 16 октября нынешнего года.

"Итоги прошедших встреч и переговоров способствовали укреплению стратегического характера отношений между Россией и Венесуэлой", - указал посол и отметил, что в ходе визита Родригеса подписано соглашение о сотрудничестве с Государственной Думой Российской Федерации, в прошлом году в венесуэльском парламенте создана Группа дружбы Россия - Венесуэла".

Российский дипломат отметил "дальнейшее развитие традиционной для наших стран сферы сотрудничества в энергетике". Он сообщил, что пять совместных российско-венесуэльских нефтедобывающих предприятий "наращивают производство и перевыполнили план 2023 года более чем на треть". "Еще одна важная составляющая, которая обсуждалась во время визитов - это финансово-банковское сотрудничество, отметил дипломат и сообщил, что "в Венесуэле уже принимаются карты платежной системы "МИР", ведется работа по расширению точек приема российских банковских карт, созданию и налаживанию других альтернативных механизмов двухсторонних расчетов.

"Другое интересное и важное направление сотрудничество - это мирное освоение космоса". В ходе визита в Москву исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетила Звездный городок, где обсуждалась возможность создания системы космической связи для Венесуэлы, а также проекта в области пилотируемой космонавтики", - сообщил Мелик-Багдасаров.

Посол рассказал, что в ходе ХХУ11 заседания российско-венесуэльской Межправительственной комиссии высокого уровня, "было подписано порядка 16 разноплановых документов, которые несомненно внесут вклад в нормативно-правовую базу, необходимую для практической реализации новых проектов". К ним относятся развитие морского транспортного сообщения, увеличение туристических потоков между нашими странами, повышение уровня доступности к информации о событиях, происходящих в России и Венесуэле. "Документами также предусматривается расширение взаимодействия в области защиты интеллектуальной собственности, молодежной политики, геологических исследований, культурно-образовательных обменов", - отметил российский дипломат.

Перспективные направления сотрудничества

"В целом, говоря о расширении нашего сотрудничества, хотелось бы отметить, что оно устремлено в будущее, имея прочный фундамент договорно-правовой базы, насчитывающей порядка 350 документов", - подчеркнул посол. Он пояснил, что это касается передовых технологий, научных и молодежных обменов, образования. "Одной из важнейших задач для себя мы видим в наращивание двухсторонней торговли, а для этого необходимо создать весь комплекс финансовых, банковских и транспортных условий, отметил посол и сообщил, что товарооборот в январе - июле текущего года увеличился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе из-за возобновления российских поставок пшеницы, удобрений агрохимикатов, увеличения высоко технологического экспорта, фармацевтической продукции и оборудования цифровых технологий, венесуэльского экспорта тропических фруктов и морепродуктов".

Хорошие перспективы открываются в области мирного освоения космоса развития проектов по установке в Венесуэле станции российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, сообщил глава российской дипмиссии. Он указал на интерес наших партнеров также к российскому опыту в области ядерной медицины, совместным научных исследованиям и практическому применению их результатов в области здравоохранения и продовольственной безопасности.

В следующем году рассчитываем на открытии на площадке венесуэльского предприятия Espromed BIO линии по производству инсулина на основе технологии российской компании Герофарм, сообщил Мелик-Багдасаров.

В планах - расширение сотрудничества в области образования. Сорок венесуэльцев по линии государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela пройдут полный курс обучения в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина. Создаются условия для изучения русского языка, активизации культурных мероприятия, участия спортивных команд в различных состязаниях в России в Венесуэле, сообщил посол.