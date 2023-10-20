Посольство РФ заявило, что США 15 лет ведут охоту за россиянами в других государствах

В ведомстве также подчеркнули "нечеловеческие условия тюремного содержания" россиян, а также отказы "в предоставлении медицинской помощи"

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты на протяжении 15 лет ведут охоту за российскими гражданами в других государства. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.

"Примечательно, что мифы о рисках пребывания в России исходят от представителя страны (пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера - прим. ТАСС), которая на протяжении 15 лет ведет настоящую охоту за российскими гражданами в третьих государствах. Количество инцидентов такого рода превысило 60. После ареста и экстрадиции соотечественники сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского правосудия", - говорится в заявлении.

В посольстве также подчеркнули "нечеловеческие условия тюремного содержания [россиян] и отказы в предоставлении медицинской помощи". "Требуем от местных властей прекратить преследование россиян. Соблюдать их законные права. Отказаться от насаждения русофобской риторики. Не проводить искусственных разделительных линий между российским и американским народами, всегда испытывавшими глубокое уважение друг к другу", - отмечается в заявлении посольства.

Выступая 25 апреля этого года на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что около 60 граждан России на сегодняшний день находятся в тюрьмах Соединенных Штатов. Лавров добавил, что ни разу "при похищении наших людей из Европы и других стран" американская сторона не соизволила выполнить требования двусторонней консульской конвенции. "По которой, если у них есть подозрения в отношении российских граждан, то их нужно не похищать, как в голливудских фильмах, а нужно обратиться к Российской Федерации и свои подозрения высказать", - уточнил министр.

В заявлении посольства РФ в Вашингтоне также сказано, что Россия, несмотря на развернутую информационную кампанию против нее, продолжает притягивать огромное число иностранных туристов, в том числе из США. "Обратили внимание на провокационные заявления пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера. На этот раз чиновник пытался очернить нашу страну страшилками о небезопасности поездок в Россию американцев <...>. Несмотря на развернутую против нас информационную кампанию, мы продолжаем притягивать бесчисленное множество иностранцев, в том числе из США", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что в словах о небезопасности поездок в Россию "нет и доли правды", а наша страна "всегда славилась своим гостеприимством и радушием".