В МИД РФ назвали бессмысленным бойкотирование российского спорта

По словам специального представителя министра иностранных дел России по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаила Корева, "некоторые силы" используют эту область "для своих амбиций"

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Бойкоты российскому спорту являются бессмысленными как со спортивной точки зрения, так и с политической. Такое мнение посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Корев высказал на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять людей, но в последнее время активизировались силы, которые используют спорт для своих амбиций, - сказал Хорев. - Ряд стран навязывают бойкот российскому спорту и нашим спортсменам. Это бессмысленно как со спортивной, так и с политической точки зрения".

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Национальный олимпийский комитет Украины неоднократно заявлял о возможности бойкотировать Олимпиаду в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. Также более 30 стран, включая Великобританию, США, Японию, государства Евросоюза, высказались за запрет участия представителей из России и Белоруссии в международных спортивных соревнованиях.

26 июля Международный олимпийский комитет отправил приглашения на Олимпиаду 203-м национальным олимпийским комитетам, но в их числе не было России и Белоруссии. Ранее в МОК заявили, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.