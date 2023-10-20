В Приморье из-за жалоб жителей уволили зампреда правительства и министра по ЖКХ

Чаще всего население жаловалось на проблемы в области капремонта, газоснабжения и вывоза мусора

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко и министра ЖКХ региона Владимира Бабича уволили в связи с истечением срока полномочий и жалобами на курируемые сферы со стороны жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Елена Пархоменко и Владимир Бабич освобождены от занимаемых должностей с 20 октября по истечении срока полномочий. К работе блока правительства, отвечающего за ЖКХ, у главы региона было много претензий. Регулярные жалобы населения не раз становились предметом разбирательств с руководством краевого ЖКХ. Особенно много обращений поступало в связи с проблемами в области капитального ремонта, газоснабжения, вывоза мусора", - сообщает пресс-служба.

Пархоменко в течение нескольких лет курировала вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного контроля. Бабич руководил министерством ЖКХ с 2020 года.

20 сентября губернатор Приморья Олег Кожемяко после переизбрания на пост главы региона подписал постановление об отставке правительства Приморья и несколькими днями позже переназначил на должность первого вице-губернатора - председателя правительства региона Веру Щербину. Формирование остального состава должны завершить к концу октября.