Вершинин обсудил с главой делегации МККК ситуацию в секторе Газа

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия на направлениях, традиционно представляющих для РФ и МККК взаимный интерес, сообщили в российском МИД

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Борис Мишель обсудили на встрече обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа. Об этом говорится в распространенном сообщении дипведомства РФ.

"Состоялась сверка часов по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа", - сообщили в МИД РФ.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия на направлениях, традиционно представляющих для РФ и МККК взаимный интерес, отметили в российском дипведомстве. "Особое внимание уделено параметрам работы комитета в России, включая практические аспекты обеспечения гуманитарных потребностей населения в Луганской и Донецкой народных республиках", - сообщили в министерстве.

Встреча состоялась по инициативе Мишеля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газана территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 13,3 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали около 1,5 тыс. человек, более 4,6 тыс. получили ранения.