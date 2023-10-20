Слуцкий: внешняя политика США несет угрозу стабильности и безопасности на планете

Как считает глава комитета Госдумы по международным делам, США - прямые бенефициары целой череды военных кризисов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Современная внешняя политика Соединенных Штатов Америки несет угрозу стабильности и безопасности на планете. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявление президента США Джо Байдена о намерении направить Конгрессу запрос на оказание помощи Украине и Израилю.

"Вашингтон только маскируется под "демократизатора" и "голубя мира". Современная внешняя политика США несет угрозу стабильности и безопасности на планете. Маниакальное стремление к американскому доминированию создает реальные риски третьей мировой войны", - отметил Слуцкий.

По его словам, "маленькие победоносные войны", которые американские политики развязывали ради собственных амбиций и предвыборных рейтингов, разрослись до уровня масштабных региональных конфликтов и привели к разрушению стран, трагедиям целых народов, миграционному кризису на Европейском континенте и пожару на Ближнем Востоке.

"Именно США внесли "решающий вклад" в разжигание ближневосточного конфликта, по сути, заблокировав решение Генеральной Ассамблеи ООН по созданию независимого Палестинского государства и активно поддерживая деньгами и оружием израильскую сторону конфликта. Именно США спровоцировали конфликт на Украине, планомерно подводя инфраструктуру НАТО к границам России и спонсируя неонацистский марионеточный режим, который они же фактически и привели к власти с целью создания антироссийского военного плацдарма", - добавил парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что США - прямые бенефициары целой череды военных кризисов. "Американское оружие стреляло и убивало во Вьетнаме, в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине и Ближнем Востоке. "Кровавый след" США фосфоресцирует в самых разных точках мира. Так кто террорист и диктатор, господин Байден!? Какое государство?", - отметил глава думского комитета.