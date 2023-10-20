Путин обсудил с Совбезом внедрение современных технологий для безопасности

Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Также президент предложил "обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ.

"Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства", - сказал глава государства, открывая совещание.

Он пригласил вице-премьера Дмитрия Чернышенко выступить с докладом по этой теме.

Кроме того, Путин предложил "обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки".

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.-