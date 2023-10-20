В МИД РФ прокомментировали поставки Киеву ATACMS

Как заявили в ведомстве, это подтверждает стремление США к дальнейшей эскалации конфликта на Украине

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Тайная передача Киеву ракет дальнего действия ATACMS подтверждает стремление США к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"17 октября стало известно, что недавно США в тайне поставили на Украину ракеты дальнего действия ATACMS. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal. Получение ракет подтвердили и в Киеве, по-лакейски отблагодарив [США] за выполнение своих [Соединенных Штатов] обещаний. Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта", - сказал он, отметив, что США "даже не задумываются о разрушительных последствиях свои действий".

Зайцев указал, что главной целью администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена остается не допустить военное поражение Киева. "Это еще раз подтверждает упорное нежелание США и управляемого ими режима [президента Украины Владимира] Зеленского искать политико-дипломатическое решение кризиса", - отметил он. Дипломат подчеркнул, что накачивание Украины все более мощными и современными вооружениями - это враждебный шаг, который не способен изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения и повлиять на выполнение целей специальной военной операции России.

По словам Зайцева, оказываемая Западом Киеву военная помощь свидетельствует о том, что они "не отказываются от продолжения боевых действий до последнего украинца", а за активно продвигаемой "формулой мира" Зеленского "стоит не мир, а война".

11 октября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на встрече в формате Рамштайн западные партнеры обещали Киеву военную помощь на почти $500 млн, она включает в себя системы противовоздушной обороны, боеприпасы, истребители F-16. В то же время министр обороны США Ллойд Остин по итогам заседания заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 будут переданы Украине не раньше весны следующего года.