Лавров назвал слухами утверждения США о поставках военной помощи КНДР России

Как заявил глава МИД РФ, Москве нет дела до паники и злости Вашингтона в связи с переговорами России и КНДР

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами утверждения США о том, что КНДР якобы предоставляет России военную помощь.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" главе дипведомства привели слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого Дома Джона Кирби о том, что за последние два месяца из Пхеньяна в Москву якобы были доставлены тысячи контейнеров с военной помощью.

"Я не комментирую слухи. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, это не новость. Это всем хорошо известно", - заметил Лавров.

По словам Лаврова, российской стороне нет дела до паники и злости Соединенных Штатов Америки в связи с переговорами РФ и КНДР.

"Насчет злости и паники. Мне совершенно нет никакого дела. Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос о том, понятно ли, какую панику и истерику вызовут переговоры.

По словам Лаврова, переговоры в КНДР были обстоятельными. "У нас есть понимание, как двигаться, чтобы выполнить договоренности, достигнутые президентом России [Владимиром Путиным] и председателем государственных дел КНДР [Ким Чен Ыном]", - отметил он.

18-19 октября глава МИД РФ посетил Пхеньян с официальным визитом, приуроченным к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Лавров был принят Ким Чен Ыном.