Лавров посоветовал США предоставить спутниковые снимке по Газе, а не по России

Министр иностранных дел РФ отметил, что "надо на себя "оборотиться", тогда в мире, может быть, будет более спокойно"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. США могли бы предоставить спутниковые снимки с ударом по больнице в секторе Газа вместо того, чтобы пытаться иллюстрировать ими военное сотрудничество России и КНДР, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Сейчас, когда все обсуждают трагедию в Газе, где был атакован госпиталь, сотни людей погибли и сотни были ранены, - тоже можно было бы попросить у американцев спутниковые данные, потому что эту территорию они точно мониторят со спутников. Такого рода атака не могла пройти незамеченной. Надо на себя "оборотиться", тогда в мире, может быть, будет более спокойно", - посоветовал Лавров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого Дома Джон Кирби заявил о том, что за последние два месяца из Пхеньяна в Москву якобы были доставлены тысячи контейнеров с военной помощью. При этом The Washington Post следом опубликовал спутниковые снимки, которые якобы подтверждают эту информацию.

В контексте диалога про спутниковые снимки глава МИД вспомнил о "беспочвенных обвинениях, выдвигаемых в отношении России по поводу "отравления" Скрипалей в Солсбери, Навального, малайзийского "Боинга" и по многим другим поводам, в том числе относительно трагедии в Буче". "Мы всегда просили обосновать эти обвинения. Никогда не уходили от честного разговора", - подчеркнул он.

По словам Лаврова, особенно ему это напомнило ситуацию с малайзийским "Боингом". Министр обратил внимание, что после многих лет судебного разбирательства Верховный суд Нидерландов вынес обвинительный приговор на основе показаний 13 свидетелей, из которых лично их давал только один, а все остальные были анонимными. "Плюс в этом решении суда говорится, что факт использования "Бука" российскими военными, либо ополченцами ДНР и ЛНР зафиксирован спутниковыми снимками, которые есть у американцев. При этом там записано, что сами снимки к делу не подшиты, но судьи уверены, что они аутентичные", - указал глава внешнеполитического ведомства.

Если они так полагаются на спутниковые снимки, добавил Лавров, "то есть масса ситуаций, когда эти снимки могли бы помочь нормализовать обстановку, в том числе в отношении удара по больнице в секторе Газа".