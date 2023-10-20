Лавров заявил, что отношения РФ и Китая крепче и эффективнее, чем военные союзы

Глава МИД РФ ответил на вопрос, почему Россия никогда ни с кем "не дружит против кого-то"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Китаем крепче и эффективнее, чем военные союзы в их классическом понимании. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Отвечая на вопрос о том, почему Россия никогда ни с кем "не дружит против кого-то", глава ведомства риторически переспросил: "А зачем?"

"Президент России [Владимир Путин] и председатель Китайской Народной Республики [Си Цзиньпин] в своих многочисленных документах не раз говорили, что наши отношения крепче и эффективнее, чем военные союзы в их классическом понимании. Вот и все", - пояснил он.