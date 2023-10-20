В Думу внесли законопроект об увеличении числа недель пленарных заседаний

Действующий график предусматривает три недели работы депутатов на пленарных заседаниях, а затем неделю работы с избирателями в регионах

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты проект постановления об изменении графика работы депутатов в осеннюю сессию, который предусматривает увеличение количества недель пленарных заседаний. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Действующий график предусматривает три недели работы депутатов на пленарных заседаниях, а затем неделю работы с избирателями в регионах. Так, недели пленарных заседаний запланированы с 9 по 29 октября, с 6 по 26 ноября и с 4 по 24 декабря. С 30 октября по 5 ноября и с 27 ноября по 3 декабря депутаты должны работать с избирателями в регионах.

Проект постановления предполагает изменение графика и устанавливает шесть недель пленарных заседаний подряд, отменяя одну неделю работы с избирателями в регионах. Так, недели пленарных заседаний пройдут с 9 октября по 19 ноября, затем депутаты будут работать в регионах до 26 ноября. Согласно проекту, после этого предполагается проведение четырех пленарных недель подряд - с 27 ноября по 24 декабря. Сессия завершится 31 декабря, последнюю неделю депутаты намерены работать с избирателями в регионах.