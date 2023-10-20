Посол РФ заявил, что страна поддерживает инициативы Таджикистана по водной проблематике

По словам Семена Григорьева, Россия будет продвигать их на различных площадках

ДУШАНБЕ, 20 октября. /ТАСС/. Россия разделяет и поддерживает инициативы Таджикистана по водной проблематике, выдвинутые республикой на международном уровне, и будет продвигать их на различных площадках. Об этом сообщил посол России в Душанбе Семен Григорьев, выступая на второй международной научно-практической конференции "От Волги до Ганга через Трансоксиану".

"Все мы знаем о важнейших выдвинутых на международной арене инициативах в сфере водной дипломатии, которые были озвучены на международных площадках президентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном и представителями таджикской дипломатии. Российская Федерация полностью разделяет и поддерживает инициативы и будет взаимодействовать с Таджикистаном в их продвижении на международной арене", - сказал посол на конференции, которая проходит в Душанбе.

Дипломат также отметил, что на этой неделе в Пекине прошел форум "Один пояс - один путь". "Считаем перспективной увязку этого важного проекта с российской инициативой Большого Евразийского пространства. Две эти инициативы вполне могут обеспечить качественное развитие всего евразийского пространства. Наращиванию сотрудничества от Волги до Ганга также способствует взаимодействие региональных организаций, прежде всего Содружества независимых государств (СНГ - прим. ТАСС), ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности - прим. ТАСС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС - прим. ТАСС)", - сказал Григорьев. Он подчеркнул, что уверен - на конференции будут предложены новые идеи и инициативы по укреплению региональных связей. Также он предложил экспертам обсудить проект международного транспортного коридора "Север - Юг", который объединяет практически все представленные на конференции страны.

Таджикистан, на территории которого находятся более 13 тыс. ледников, на международном уровне продвигает такие инициативы по водной проблематике, как "Вода для устойчивого развития" на 2018 - 2028 годы (в 2016 году одобрена резолюцией Генеральной ассамблеи ООН), "2025 - Международный год защиты ледников" (также поддержана в ООН) и другие.

Международная конференция в Душанбе проходит на площадке Национальной академии наук Таджикистана (НАНТ) и организована Институтом изучения проблем стран Азии и Европы НАНТ, Таджикским национальным университетом, Национальным фондом "Шелковый путь - путь консолидации", российским Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. В мероприятии принимают участие дипломаты, ученые РУДН, МГИМО, а также университетов стран СНГ, ШОС.