Турчак заявил, что отделение единороссов в ДНР за год стало крупнейшим в стране

Оно объединило 126 тыс. членов партии, сообщил секретарь генсовета единороссов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" в Донецкой Народной Республике (ДНР) за год существования стало крупнейшим в стране, объединив 126 тыс. членов партии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Год назад в ДНР и Луганской Народной Республике (ЛНР) открылись региональные отделения "Единой России". По словам Турчака, это "не был старт с чистого листа - скорее, фиксация долгого и тесного сотрудничества партии с этими регионами".

"Несмотря на все сложности по сути военного времени, за прошедший год нам многое удалось сделать. В республиках работают партийные проекты, реализуется народная программа, построена разветвленная сеть местных и первичных отделений. Сегодня донецкое региональное отделение "Единой России" - уже крупнейшее в стране (126 тыс. членов партии). В луганском - 36 тыс. человек", - написал Турчак.

Он отметил, что работу, которую ведут единороссы в республиках, по достоинству оценили жители в ходе прошедшей в сентябре избирательной кампании. "Единая Россия" на первых в истории республик российских выборах одержала более чем убедительную победу. При высочайшей явке партия получила около 75% голосов. Такое доверие людей - результат работы наших донецких и луганских коллег", - добавил Турчак, поздравив отделения в ДНР и ЛНР с первой годовщиной и пожелав дальнейших успехов в работе.