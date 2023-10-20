МИД РФ заявил, что реализация инициативы "Один пояс - один путь" укрепит связи в Евразии

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев указал, что такую же цель преследует и "российская инициатива Большого евразийского партнерства по формированию общеконтинентального интеграционного контура"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Системная работа по реализации инициативы "Один пояс - один путь" будет способствовать укреплению взаимосвязанности в Евразии. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Президент России [Владимир Путин] в своем выступлении особо отметил, что китайская сторона достигла успехов за 10 лет претворения в жизнь "Одного пояса - одного пути", и мы не сомневаемся, что системная работа по этому направлению решит главную задачу - укрепить взаимосвязанность в Евразии", - сказал он.

Дипломат в этой связи указал, что такую же цель преследует и "российская инициатива Большого евразийского партнерства по формированию общеконтинентального интеграционного контура". "Значительную роль призвано сыграть и сопряжение планов развития ЕАЭС и "Одного пояса - одного пути", - подчеркнул он. - Важно, чтобы эти механизмы стали гармоничными элементами единой континентальной максимально комфортной для всех среды".

Зайцев отметил, что Россия и Китай взаимодействуют сообща, "договорившись о параллельном и скоординированном развитии Большого евразийского партнерства и "Пояса и пути" в интересах укрепления двусторонних и многосторонних интеграционных процессов". "Исходим из того, что обеспечение экономического роста России и Китая, зон ЕАЭС и АСЕАН, а также расширяющееся географическое пространство ШОС создают исторический шанс закрепить за Евразией роль лидера в мировых делах, превратить континент в локомотив мировой экономики", - заключил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ.

Лидеры Китая и РФ Си Цзиньпин и Владимир Путин провели переговоры после официального открытия третьего форума "Один пояс - один путь", который проходил в Пекине 17 и 18 октября. В нем принимали участие свыше 4 тыс. человек из более 140 стран. Президент РФ прибыл на мероприятия в качестве главного гостя.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.