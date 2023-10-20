20 октября, 10:35,
обновлено 20 октября, 10:44

Песков: поездка Путина в штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону заранее не планировалась

По словам пресс-секретаря главы государства, она была достаточно оперативно организована

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Поездка президента России Владимира Путина в штаб Вооруженных сил (ВС) РФ в Ростове-на-Дону была достаточно оперативно организована, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась", - ответил он на вопрос, была ли запланирована эта поездка. "Эти поездки проходят достаточно регулярно и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных", - добавил Песков.

В ночь на пятницу пресс-секретарь главы государства проинформировал, что Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, где ему доложили о ходе специальной военной операции (СВО). Доклад о положении дел президенту представил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, еще ранее - объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции. Также он посещал штабы группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРостовская область
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