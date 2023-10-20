20 октября, 10:36,
обновлено 20 октября, 10:38

Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что США постоянно обсуждают действия российского лидера

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Кремль считает неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, сопоставившего политику российского лидера Владимира Путина и действия ХАМАС.

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"Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слова Байдена.

Он обратил внимание, что США постоянно обсуждают действия российского лидера. "Тема Путина в риторике американского истеблишмента, причем от низкого, среднего и до самого высокого уровня, является константой. И фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США. Это мы видим, констатируем. Это видно невооруженным глазом", - указал представитель Кремля.

Песков констатировал, что сейчас волнительный, эмоциональный и потенциально очень опасный момент в международной обстановке, в том числе в контексте эскалации на Ближнем Востоке.

"Много эмоций в выступлениях разных политиков, в том числе высокопоставленных политиков и государственных деятелей. Но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств. И вряд ли такая риторика может быть приемлема и для нас", - подчеркнул он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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