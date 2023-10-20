Песков заявил об отсутствии детальной информации по россиянам - заложникам ХАМАС

По словам пресс-секретаря президента, российские дипломаты работают с гражданами РФ в Израиле и Палестине для формирования списков желающих эвакуироваться

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. РФ поддерживает контакты с Израилем и Палестиной, детальной информации по россиянам - заложникам ХАМАС нет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, детальной пока информации нет, и мы продолжаем наши контакты и с палестинцами, и с израильтянами", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, известно ли что-то о пленных россиянах и есть ли план по их освобождению.

Желающие эвакуироваться

Российские дипломаты работают с гражданами РФ в Израиле и Палестине для формирования списков желающих эвакуироваться. "В настоящий момент наши представительства в регионе продолжают работать с проживающими там гражданами России с тем, чтобы выяснить тех, кто желает эвакуироваться. Как вы знаете, там действительно много - может быть, даже больше тысячи - наших сограждан. Тех, кто имеет российское гражданство и жизнь кого потенциально находится под угрозой. И эта угроза кратно возрастет после того, как ЦАХАЛ начнет наземную операцию", - заметил он.

Песков констатировал, что далеко не все из этих граждан хотят эвакуироваться и выходят на связь с российскими загранучреждениями. "Наши дипломаты прилагают максимум усилий для того, чтобы эти контакты наладить. Готовность для этого есть. Об этом говорил [президент РФ Владимир] Путин в Китае. Возможность есть. Работа ведется", - добавил он.

Представитель Кремля пояснил, что Москва будет действовать по ситуации. "Вы видите, ситуация меняется пока, к сожалению, не в лучшую сторону и весьма динамично", - подытожил он.

По данным израильских военных, подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, составляет 203. Среди пленников находятся как минимум два россиянина.