20 октября, 10:36,
обновлено 20 октября, 10:59
Палестино-израильский конфликт

Песков заявил, что Путин не беседовал с Байденом по ситуации на Ближнем Востоке

При этом идут контакты по линии Совбеза, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Контактов по Ближнему Востоку между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом не было, но идет диалог по линии Совбеза, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также
Посещение штаба, эвакуация из Газы и ответственные политики. Темы брифинга Пескова

"Нет. Контакты идут, естественно, в рамках Совбеза. А таких чисто двусторонних не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Обстановка на Ближнем Востоке меняется динамично и не в лучшую сторону, заявил Песков.

"Будем действовать по ситуации. Вы видите, ситуация меняется пока, к сожалению, не в лучшую сторону и весьма динамично", - указал он, комментируя возможность эвакуации российских граждан из Израиля и Палестины.

В новость была внесена правка (13:48 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно: с Байденом. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПалестино-израильский конфликтПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация