Песков заявил, что Путин не беседовал с Байденом по ситуации на Ближнем Востоке

При этом идут контакты по линии Совбеза, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Контактов по Ближнему Востоку между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом не было, но идет диалог по линии Совбеза, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Контакты идут, естественно, в рамках Совбеза. А таких чисто двусторонних не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Обстановка на Ближнем Востоке меняется динамично и не в лучшую сторону, заявил Песков.

"Будем действовать по ситуации. Вы видите, ситуация меняется пока, к сожалению, не в лучшую сторону и весьма динамично", - указал он, комментируя возможность эвакуации российских граждан из Израиля и Палестины.

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