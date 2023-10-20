Песков заявил, что попытки США сдерживать Россию малоэффективны

Пресс-секретарь президента отметил, что они останутся такими и в будущем

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. США давно пытаются "сдерживать" Россию, но эти попытки были и будут малоэффективны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы понимаем, президент говорил о том, что он лично и США будут продолжать попытки оказывать давление и сдерживать РФ. Мы знали это давно. Это не секрет. Но при этом господин Байден ни слова не сказал о том, что до сих пор все усилия по сдерживанию России были весьма и весьма малоэффективными. Будут они малоэффективными и в будущем", - сказал он, комментируя слова президента США Джо Байдена.