Песков заявил, что для Путина важнее всего оценка его работы россиянами

По словам пресс-секретаря президента РФ, российский лидер философски относится к оценкам его деятельности в мире

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин - политический лидер, который пользуется в мире популярностью, но для главы государства важнее всего оценка россиянами его работы, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать оценку в мире визита Путина в Китай.

"Он только прилетел, поэтому не думаю, что у него было время ознакомиться с результатами опроса. Действительно, в мире есть целый ряд наблюдателей, которые отдают должное политическому весу Путина. Действительно, это политический лидер, который пользуется в мире популярностью. Есть и те, кто наоборот считает, что главное дело их жизни - это борьба с Путиным. Есть разные люди", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул: "Главное для Путина это все-таки отношение к нему людей в самой стране, а не за рубежом". Песков добавил, что президент философски относится к оценкам его деятельности в мире.

Путин на этой неделе посетил с визитом Китай, где в Пекине принял участие в форуме "Один пояс - один путь", провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом других лидеров, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии и с премьером Венгрии Виктором Орбаном.